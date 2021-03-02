خطوات سداد فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات 2021

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات كالتالي:

https:billing.te.egar-EG



ومن خلال تلك الخطوات التالية يمكن الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

حيث قدمت شركة المصرية للاتصالات we، خدمة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، في إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس 2021.وأكدت شركة المصرية للإتصالات، على أن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 التي ستبدأ سدادها من منتصف يناير ولمدة شهر حتى منتصف فبراير، وإذا لم يتم السداد يتم تحويل الخط إلى خاصية الاستقبال فقط، ولمدة شهر حتى منتصف مارس بعدها تحميل غرامة مالية على المواطن وقطع الحرارة عن الخط.خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.. شركة المصرية للإتصالاتفي البداية حتى يستطيع العملاء الاستعلام عن باقي فاتورة التليفون الأرضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777، ومن خلالة سيتمكن المواطن من معرفة أو خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.1 - أولا الدخول على رابط موقع شركة المصرية للإتصالات إلكترونيًا حتى يتمكن العميل من تسجيل كافة البيانات المطلوبة.