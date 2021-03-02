خطوات سداد فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات 2021
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:25 م
هبه محمدطباعة
في هذه الفترة الأخيرة، ارتفعت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وموقع " جوجل " من قبل المواطنين عن استعلام سداد فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات، وذلك عقب طرح شركة المصرية للإتصالات we جدول نظام لسداد فاتورة التليفون الارضي عن شهر مارس 2021 ويناير 2021.
ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات.
ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات.
سداد فاتورة التليفون الارضي
حيث قدمت شركة المصرية للاتصالات we، خدمة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، في إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس 2021.
وأكدت شركة المصرية للإتصالات، على أن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 التي ستبدأ سدادها من منتصف يناير ولمدة شهر حتى منتصف فبراير، وإذا لم يتم السداد يتم تحويل الخط إلى خاصية الاستقبال فقط، ولمدة شهر حتى منتصف مارس بعدها تحميل غرامة مالية على المواطن وقطع الحرارة عن الخط.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.. شركة المصرية للإتصالات
في البداية حتى يستطيع العملاء الاستعلام عن باقي فاتورة التليفون الأرضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777، ومن خلالة سيتمكن المواطن من معرفة أو خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.
وأكدت شركة المصرية للإتصالات، على أن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 التي ستبدأ سدادها من منتصف يناير ولمدة شهر حتى منتصف فبراير، وإذا لم يتم السداد يتم تحويل الخط إلى خاصية الاستقبال فقط، ولمدة شهر حتى منتصف مارس بعدها تحميل غرامة مالية على المواطن وقطع الحرارة عن الخط.
رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات كالتالي:https:billing.te.egar-EG
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.. شركة المصرية للإتصالات
في البداية حتى يستطيع العملاء الاستعلام عن باقي فاتورة التليفون الأرضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777، ومن خلالة سيتمكن المواطن من معرفة أو خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.
ومن خلال تلك الخطوات التالية يمكن الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:1 - أولا الدخول على رابط موقع شركة المصرية للإتصالات إلكترونيًا حتى يتمكن العميل من تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
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2 - ثم يقوم العميل بإدخال كافة البيانات مثل ( رقم التليفون الأرضي - و إدخال كود المحافظة ).
3 - وأخيرًا.. يقوم العميل بالضغط على " خانة إظهار الفواتير "، فتظهر قيمة الفواتير غير المدفوعة.
2 - ثم يقوم العميل بإدخال كافة البيانات مثل ( رقم التليفون الأرضي - و إدخال كود المحافظة ).
3 - وأخيرًا.. يقوم العميل بالضغط على " خانة إظهار الفواتير "، فتظهر قيمة الفواتير غير المدفوعة.