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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة رصف قرى مطوبس ضمن «حياة كريمة»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:06 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز مطوبس، والتي سيتم إقامتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تضم 18 قرية، و187 تابعا، واطلع على الخطة المقترحة لمشروعات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها.

ووجه نور الدين بتذليل كافة الصعوبات لإنشاء مشروعات الصرف الصحي، كما ناقش كافة إجراءات البدء الفوري في تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تشمل تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة على تطوير "بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومى لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، فى سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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