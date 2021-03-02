مستوطنون يشعلون النار في بوابة الكنيسة الرومانية بالقدس

أشعل عدد من المستوطنين المتطرفين اليهود، فجر اليوم الثلاثاء، النار في البوابة الخارجية للكنيسة الرومانية في القطاع الغربي من مدينة القدس المحتلة.وندد مجلس الكنائس الكاثوليكية بالقدس بالحادث الأليم، وأعرب في بيان عن اتحاده مع الكنائس الأرثوذكسية وجميع الكنائس الأخرى في القدس، بإدانة مثل هذه الأعمال التخريبية، التي لا تسيء إلى حياة المسيحيين فحسب، بل تسيء إلى العديد ممن لا يزالون يؤمنون بالحوار والاحترام المتبادل، وأن هذه الأعمال تتعارض مع روح التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة.يشار إلى أن الاعتداء على دير الكنيسة الرومانية في القدس، هو الرابع من نوعه خلال شهر واحد.