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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير مائي يكشف 6 أهداف محققة من تأهيل وتبطين الترع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:03 ص
تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الكمية المتسربة من المياه فى التربة الطينية ليست كبيرة، لذا تم التركيز على الترع المتعبة فقط والتى لا تصل مياهها إلى النهايات أو التى تمر بأماكن سكنية.

وأوضح شراقى لـ "الدستور"، أن تبطين الترع لا يستهدف توفير المياه فقط ولكن يتضمن عدة أهداف أخرى تواجه نقص الموارد المائية في مصر وتتمثل في، وصول المياه فى الوقت المناسب إلى النهايات، المحافظة على حجم وأبعاد الترع، نظافة الترع والمحافظة على جودة المياه، إضفاء شكل جمالى قد يستغل سياحيا، توفير جزء من المياه المتسربة وإن كان قليلا، استغلال جوانب الترع فى توسعة الطرق وتنفيذ بعض المشروعات".

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