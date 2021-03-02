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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مرسي مطروح» تحذر من كيانات وهمية تتعامل باسم مجلس المدينة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:02 ص
رضا جاب الله
رضا جاب الله
ياسمين شعيب
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قال المركز الإعلامي لمركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود أشخاص تدعي صفات وكيانات لتبني حلول لشكاوى المواطنين بدون أي سند قانوني ولأغراض ومصالح ومكاسب شخصية.

وأهاب مجلس مدينة مرسى مطروح، في بيان، بالمواطنين الشرفاء عدم الانسياق وراء الأشخاص الذين يدعون وينسبون جهود مجلس المدينة لأنفسهم وهي الاختصاصات الأصيلة والخدمات التي يقوم بها مجلس المدينة لخدمة المجتمع يوميًا وأن القنوات الشرعية لتقديم شكاوي المواطنين.

جاء ذلك في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وفي حدود الإمكانيات المتاحة، ومن يدعي حل الشكاوى دون صفة رسمية ويخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه من ينتحل أو يتحدث بالنيابة عن مجلس المدينة.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح على أن مكتبه مفتوح لجميع أطياف المجتمع بكافة تركيباته بدون استثناءات للاستماع لشكاوي المواطنين وتقديم الحلول في إطار المصلحة العامة.

وأضاف: "نعمل جاهدين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على المشاكل لتقديم الحلول السريعة العاجلة، فنحن نسعى دائما لتقديم الحلول لمشاكل على الطبيعة من خلال العمل الميداني والتواجد بالشارع والتفاعل مع المواطنين للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطن المطروحي لنكون عند حسن الظن للنهوض بمدينتا الواعدة مرسى مطروح لتليق بمكانتها الحضارية والسياحية".

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