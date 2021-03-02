مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في جالود جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس الفلسطينية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "أحيا" هاجموا منازل المواطنين في جالود ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بنوافذ المنازل، وتحطيم زجاج مركبة تعود ملكيتها للمواطن محمد كمال فرحان عباد.وذكر أن هذه المنطقة والقريبة من البؤرة الاستيطانية تشهد اعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين.