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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:01 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 مواطنا من الضفة الفلسطينية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: مراد وليد ملايشة، ومحمد محمود علاونة، ومراد محمد فشافشة، من بلدة جبع، وشادي عبد الرؤوف صبيحات في الثلاثينات من عمره أثناء تواجده في مدينة أريحا، وهو من قرية رمانة غرب جنين.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وهما: الأسير المحرر إبراهيم سليمان دعدوع (21 عاما)، ومحمود أحمد عيسى (21 عاما) من بلدة الخضر.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: مجد جرار (30 عاما) من مدينة البيرة، وسعد زلوم (22 عاما) من حي عين مصباح برام الله، ومحمد سليمان كنعان (39 عاما) من بلدة بيرزيت.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن علي عبد الغفار دوفش (29 عاما)، بعد تفتش منزله في حي عين سارة بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: خالد عدنان عطية الزبدة، ومنصور منصور ادحيلية، والأسير المحرر أمجد وليد سليمان نعالوة (34 عاما)، ومحمود مهنا من ضاحية شويكة، والأسير المحرر مهدي حسن حامد (29 عاما)، وأحمد سمارة من بلدة بلعا شرقا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: مالك بلال اشتية (27 عاما) من قرية تل، وعاصم جميل اشتية (26 عاما)، من حي رفيديا وهو من سكان تل، وموسى محمد دويكات من بلاطة البلد.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: ربيع الصياد (42 عاما)، وعيد شبانة (21 عاما) من بلدة الطور، وطارق مروان عبيد (21 عاما)، من حي عبيد بالعيسوية

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