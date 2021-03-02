الاحتلال يهدم 3 منازل في «مسافر يطا» جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل وغرفة سكنية في مسافر يطا، جنوب الخليل، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في منطقة خلة الضبع شرق يطا، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيتها للشقيقين جابروعامر دبابسة.وفي السياق ذاته، قال منسق الجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية في منطقة الحمرة قرب قرية تواني شرق يطا، تعود ملكيتها للمواطن حاتم محمود مخامرة.يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف منطقة خلة الضبع، من خلال هدم مساكن المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وملاحقتهم، بهدف اجبارهم على الرحيل منها لصالح الاستيطان.