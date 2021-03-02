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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل لحيازته 200 طربة حشيش بالإسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:59 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين والقي القبض عليه وذلك أثناء استقلاله سيارة بطريق مطروح الإسكندرية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته بقصد الاتجار بها على عملائه والسيارة مستخدمه في نقلها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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