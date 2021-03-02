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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع دعم مصر الرقمي | لخدمات تحديث بيانات بطاقة التموين 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:13 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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موقع دعم مصر الرقمي، تصدر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد الإعلان عن انطلاقة لتيسير وتسهيل بعض من الأمور في المؤسسات الحكومية بموقع الإلكتروني يتم من خلاله إنجاز بعض المهمات بدلا من الوقوف في طوابير الانتظار.

وقد أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالحكومة المصرية موقع دعم مصر الرقم لتمكن جميع المواطنين من إضافة وتسجيل المواليد على البطاقات التموينية، وذلك وفقًا لبعض الضوابط والمعايير التي تم وضعها من قبل الوزارة لقبول طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين.

خدمات موقع دعم مصر الرقمي

ونعرض لكم خدمات بوابة مصر الرقمية التي تقدمها للمواطنين "https:digital.gov.eg" والتي تتكون من:-

1 - التموين
يمكن استخراج بطاقة تموينية أو استخراج بدل فاقد أو ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية والتوثيق حيث يمكن توثيق العقود المبرمة.

يهمك أيضاً:

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى (dostor.org)

2 - المركباتي
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية كما يوجد خدمات الشهر العقاري.

3 - خدمات رخصى
حيث يمكن استخراج رخصة القيادة أو رخصة السيارة.

4 - غير ذلك من الخدمات الحكومية التي يمكن إنجازها في دقائق معدودة من خلال إنشاء حساب إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية التي خصصتها الحكومة لذلك.

طريقة إنشاء حساب عبر موقع دعم مصر الرقمي 

ويمكنك إنجاز الخدمات الحكومية عبر موقع دعم مصر الرقم إنشاء حساب إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( https:digital.gov.eg)
2 - اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد
3 - كتابة بيانات الراغب في إنشاء حساب كاملة
4 - كتابة رقم تليفون موثق في إحدى شركات المحمول
5 - سيتلقى رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الذي أدخلته به كود مكون من 6 أرقام
6 - ستدخل الكود في الخانة المخصصة له وبذلك يتم تفعيل الحساب عقب إدخال رقم سري 7 - يمكنك من الدخول عليه في أى وقت.

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