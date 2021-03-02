توريد 10 أجهزة كيمياء دم وتعقيم لوحدات صحية بالمنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توريد 5 أجهزة كيمياء دم و5 أجهزة تعقيم لخمس وحدات صحية بمركز المنصورة، وهى منية سندوب، البرامون، ميت علي، شها، أويش الحجر.وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك المراكز الخمسة تعد مراكز إحالة للمستشفيات العامة والمركزية بتكلفة تقدر بـ 700 ألف جنيه، موجها الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها الدائم لصحة الدقهلية.