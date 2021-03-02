«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة أجنيس من بوهيميا

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد القديسة أجنيس من بوهيميا، وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرتها، موضحا أنها ولدت في عام 1211 وهي ابنة الملك "أوتوكار الأول" ملك بوهيميا. ويُطلَق عليه أيضًا "أجنيس قديسة براغ".وتابع " الفرنسيسكاني"، قرّرت أن تهب حياتها للصلاة وأعمال الخير كدعوة إلهية شعرت بها في داخلها، وأسّست مستشفى على اسم القديس فرنسيس الأسيزي عام 1232، كذلك بَنَت ديرًا للرهبان الفرنسيسكان قريبًا من مستشفى القديس فرنسيس الخيري.وأضاف عاشت حياة تقشُّف وصلاة مُستمرة إلى جانب خدمة الطبخ ورعاية مرضى الجُذام، وإطعام الفقراء والمحتاجين. حتى بعدما أصبحت رئيسة دير الكلاريس ببراغ، وتوفيت الأم أجنيس، بعطر القداسة في 2 مارس 1282 عن عمر الحادية والسبعين.