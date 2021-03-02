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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدينة أسوان تفوز بجائزة «قوانغتشو» الدولية للابتكار الحضري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:53 ص
أسوان
أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن فوز مدينة أسوان بجائزة «قوانغتشو» الدولية للابتكار الحضري، ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين  ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية، ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠  مبادرة تعزز الابتكار الحضري.

انطلقت جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015  وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

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