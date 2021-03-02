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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد مياه الري.. تأهيل 1111 كيلو متر من الترع بالمحافظات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:52 ص
تأهيل 1111 كيلو متر
تأهيل 1111 كيلو متر من الترع بالمحافظات
وائل القمحاوى
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تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، من تأهيل وتبطين 1111.766  كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياهالمستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى بدء حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، تمهيدًا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فة مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار وزير الري، إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على الإسراع للانتهاء من المشروع، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها بما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.

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