اجتماع لرصد المعوقات التي تواجه حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم

اجتمع فريق الإشراف على الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم، برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة؛ للوقوف على المعوقات التي واجهت الفرق خلال فترة عملها، والعمل على تذليلها وحل المشكلات الفنية واللوجستية.وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، وتستمر حتى غدًا الأربعاء.ومن ناحية أخرى، قام إبراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة، ويرافقه أسامة عبد العليم مراقب التطعيمات بالمديرية بزيازة ميدانية لعدد من الإدارات الصحية شملت طامية وسنورس وابشواى، حيث تفقد الكثير من المواقع والفرق الطبية المشاركة بالحملة.