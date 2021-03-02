اجتماع للجنة الحريات بـ «المحامين» لوضع خطة عملها الخميس المقبل

أعلنت لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، عن اجتماعها يوم الخميس المقبل، بقاعة الحريات بالنقابة العامة بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.و وجهت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو لجنة الحريات، الدعوة لجميع أعضاء اللجنة ومن يرغب في الحضور من السادة المحامين والمحاميات، من أجل الاجتماع التشاوري في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ولمناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالسادة المحامين، ووضع خطة عمل الفترة القادمة.وأكدت عضو لجنة الحريات، أنه خلال الاجتماع سيتم الاستماع لكافة أسئلة المحامين والمحاميات الذين سيحضرون، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حرصًا منها على سلامة الجميع.