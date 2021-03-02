مدير «تعليم سوهاج» يتابع الإجراءات الاحترازية بالامتحانات

تابع ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، سير العمل بلجان امتحانات الصف الثانى الثانوي بمدرستي سوهاج الثانوية بنات، وجيل المستقبل.وأكد عبد الخالق خلال الزيارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، كما شدد على عدم دخول التليفون المحمول للجان الامتحانات، والتأكد كذلك من دخول الطلاب فعليًا على منصة الامتحانات.وأكد عبد الخالق أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة يستمر في المحاولة حتى نهاية الوقت المحدد بالشبكة الداخلية للمدرسة أو الشريحة.وأضاف أنه في حالة عدم التمكن من الدخول حتى نهاية الوقت يتم عمل محضر بذلك لإعادة الامتحان للطلاب في موعد سوف تحدده الوزارة.كما أكد أنه تم التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات، للفحص والتأكد من صلاحية الشبكات، وأن غرفة العمليات بالمديرية ترصد جميع تفاصيل سير الامتحان بجميع اللجان وستقوم بإرسال تقرير مفصل للوزارة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بكافة التفاصيل؛ حرصًا على مصلحة جميع الطلاب.