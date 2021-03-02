إصابة سائق في تصادم سيارتي نقل ثقيل بالشرقية (صور)

أصيب سائق، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل، بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان ".و تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل، واحدة منهما محملة بزيت طعام بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة المحملة بالزيت بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، ويجري العرض على لنيابة العامة.