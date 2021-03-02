تواصل اجتماعات لجان المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية اليوم

استأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات لجانه، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.ويشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة الصباحية، اجتماع لجنة الإيمان والتعليم، ثم يليها اجتماع لجنة العلاقات المسكونية، ثم يليها اجتماع لجنة الإعلام والمعلومات.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.