9 مصابين في حادث تصادم بالفيوم

وقع حادث تصادم اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وميكروباص على طريق "الفيوم - القاهرة"، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.



تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مرفق إسعاف الفيوم يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي عند مدخل قرية قصر رشوان، وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.