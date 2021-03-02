غلق 4 مخابز بلدية لمخالفة الاشتراطات بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية على غلق 3 مخابز بلدية بناحية أسطنها وكفر الخضرة بالباجور وآخر بناحية شرانيس بقويسنا لمدة ثلاثة أشهر؛ لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي من الدقيق البلدي لمخالفتهم التوجيه الوزاري رقم (15) لسنة 2020 الذي يلزم صاحب المخبز الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي قدره حصة يومان.كما وافق المحافظ على غلق مخبز سياحي بناحية مشيرف بالباجور لمدة شهر لإدارة النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية فى تنفيذ الغلق، هذا وقد وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية بمم بتلا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020، والذي يفيد غلق المخبز لمدة شهر في حالة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.