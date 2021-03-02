ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز أخميم، من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، وتم التحفظ على المضبوطات.كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه تبلغ لمركز شرطة أخميم من الأهالى، بقيام "ع. ع" 58 عاما، سائق، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.وتم ضبط مالك المنزل، وكلا من "م. ر" 26 عاما، و"ر. ر" 36 عاما، و"ح. ي" 27، و"أ. ر" 37 عاما، و"ح. ع" 24 عاما، و"س. م" 17 عاما، و"م. ع"، 18 عاما عمال، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2.5 متر وعمق 10 أمتار، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثا عن الآثار، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.