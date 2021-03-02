الفنانة حورية فرغلي | تفاصيل الحالة الصحية الأخيرة لها
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:34 ص
حسين الجنديطباعة
تواصل النجمة حورية فرغلي حاليا متابعة حالتها الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية منذ ما يقرب من عامين وكان من المفترض أن تسافر وقتها إلا أن ما حدث من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 دفعها لتأجيل السفر بسبب عدم تواجد الطيران.
وكانت قد خرجت عدد من الشائعات الخاصة بوفاة الفنانة حورية فرغلي والتي نفتها تماما في تصريحات صحفية مؤكدة أنها تتمنى من الجميع الدعاء لها خاصة أن أسرتها تعيش في الكويت بقلق شديد حيث قالت رسائلها بقلق شديد.
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حورية فرغليوبدأت الحكاية الخاص بالفنانة حورية فرغلي عندما أعلنت منذ ما يقرب من شهر أنها تريد أن تقوم بعمل عملية في مكان معين وهي الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالفعل غادرت البلاد منذ ما يقرب من شهر تقريبا وأجرت أول عملية جراحية لها على أن تكون هناك عدد من العمليات الأخرى لاحقا والتي كانت الثانية منهم هي التي أجرتها أمس الاثنين.
الفنانة حورية فرغليوحاول عدد كبير من محبي وأصدقاء حورية فرغلي الاطمئنان على صحتها خاصة بعد أن أعلنت على أنها سوف تجري عملية أخري إلا أن ده لم يتم التواصل معها نهائيا بعد إجراء العملية وكان التواصل قبل العملية ساعات قليلة والتي جاءت فيها متفائلة حسبما كشفت بعض المصادر.
وكانت قد خرجت عدد من الشائعات الخاصة بوفاة الفنانة حورية فرغلي والتي نفتها تماما في تصريحات صحفية مؤكدة أنها تتمنى من الجميع الدعاء لها خاصة أن أسرتها تعيش في الكويت بقلق شديد حيث قالت رسائلها بقلق شديد.
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وكانت قد أعلنت الفنانة حورية فرغلي في وقت سابق عن معاناتها الصحية، وفقدانها حاستي الشم والتذوق بسبب مشاكل في الأنف عانت منها منذ سنوات إثر حادثة وقعت من خلال الحصان.
وكانت قد أعلنت الفنانة حورية فرغلي في وقت سابق عن معاناتها الصحية، وفقدانها حاستي الشم والتذوق بسبب مشاكل في الأنف عانت منها منذ سنوات إثر حادثة وقعت من خلال الحصان.