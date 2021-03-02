معلم فلسفة عن امتحان «تانية ثانوي»: الأسئلة تقيس مستوى الفهم

قال فتحي أبو طالب، معلم فلسفة في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، إن امتحان الفلسفة للصف الثاني الثانوي كان سهلا، مضيفا في تصريحات لـ "الدستور"، أن جميع الأسئلة تقيس مستوي الفهم ولكنها ليست معقدة وفي مستوي الطالب المتوسط.وكان قد بدأ منذ قليل امتحاني الاحياء والفلسفة لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا، وتوافد الطلاب علي اللجان استعدادًا لخوض الامتحانات.و كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية قد بدأت عملها لمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي، مضيفة أن الوزارة طلبت من المديريات التعليمية عمل تقارير يومية حول سير العملية الامتحانية، وتسليمها للوزارة والعمل علي حل أي مشكلة حال حدوثها.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة، للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل)، في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.