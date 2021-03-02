«التجارة والصناعة» تمد فرض 600 جنيه رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية عاما

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهًا للطن.وقالت جامع، إن القرار -الذي يعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية- جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ متوسط العالمي للأسمدة الأزوتية حوالي 370 دولارا للطن مقابل 230 دولارا خلال عام 2020، وهو الأمر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.وأشارت إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.