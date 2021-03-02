بدء الفترة الثانية من امتحان الثاني الثانوي بالمنوفية

بدأت الفترة الثانية من امتحانات الصف الثاني بمحافظة المنوفية، في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، من الساعة العاشرة وتستمر حتى الحادية عشر صباحًا.وشددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، على ارتداء الكمامة، وجرى توقيع الكشف على جميع الطلاب أثناء الدخول للجان بالمدارس، وتم التأكيد على الطلاب باستمرار فتح السيستم حتى الانتهاء من الامتحان.يذكر أن ٣٣٧٠٧ طالبًا وطالبة بمحافظة المنوفية، يؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم، وسط إجراءات احترازيه مشددة.