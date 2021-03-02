إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى كوبرى خزان أسوان

شهد كوبري خزان أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة شخصين.تلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أدى إلى إيقاف الحركة المرورية على الكوبري، وإصابة شخصين، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.