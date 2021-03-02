ألمانيا: أطباء يحذرون من التعجل في تخفيف قيود الإغلاق

حذرت روابط واتحادات طبية في ألمانيا من التعجل في تخفيف قيود الإغلاق، أو إجراء تخفيف غير منسق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ودعت إلى توسيع نطاق إجراء اختبارات الكشف عن الإصابات بالفيروس.وقالت رئيسة الرابطة الاتحادية للأطباء العاملين بالحكومة، أوته تايشرت، لصحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "سيكون من قبيل الخطأ فتح بعض القطاعات بسهولة لمجرد أن الناس سئموا الإغلاق".وأكدت أنه لابد أن يكون الفتح مرتبطا فقط بإتباع استراتيجية هادفة لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس والمتابعة، وقالت: "يجب ألا نفتح الطريق أمام الفيروس على أي حال".وأضافت أن الأمر يتعلق حاليا بإعادة السيطرة على حدوث العدوى، وقالت: "الفيروس لا يزال أسرع من إجراءاتنا، إننا نقوم برد فعل فقط، يتعين علينا تغيير ذلك".