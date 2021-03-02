رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: أطباء يحذرون من التعجل في تخفيف قيود الإغلاق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:27 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
طباعة
حذرت روابط واتحادات طبية في ألمانيا من التعجل في تخفيف قيود الإغلاق، أو إجراء تخفيف غير منسق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ودعت إلى توسيع نطاق إجراء اختبارات الكشف عن الإصابات بالفيروس.

وقالت رئيسة الرابطة الاتحادية للأطباء العاملين بالحكومة، أوته تايشرت، لصحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "سيكون من قبيل الخطأ فتح بعض القطاعات بسهولة لمجرد أن الناس سئموا الإغلاق".

وأكدت أنه لابد أن يكون الفتح مرتبطا فقط بإتباع استراتيجية هادفة لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس والمتابعة، وقالت: "يجب ألا نفتح الطريق أمام الفيروس على أي حال".

وأضافت أن الأمر يتعلق حاليا بإعادة السيطرة على حدوث العدوى، وقالت: "الفيروس لا يزال أسرع من إجراءاتنا، إننا نقوم برد فعل فقط، يتعين علينا تغيير ذلك".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الصور

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

image description

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

image description

انطلاق امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الأحياء والفلسفة بدمياط

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

الأكثر قراءة

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

ترتيب أفضل هداف «البريمير ليج»

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

صلاح بيصار ناعيا رجاء إدريس: مفتاح شخصية يوسف الزوج والكاتب الكبير

«طفلتى الافتراضية» رواية تفكك أسرار الاستغلال الجنسى للقاصرات