صحة سوهاج: تطعيم 86% من مستهدفي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن الانتهاء من تطعيم 796101 طفل، بنسبة 86% من إجمالي 920557 طفلا مستهدفا من سن يوم حتى 5 سنوات بمحافظة سوهاج.جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس، في ثاني أيام الحملة لتقييم أداء فرقة تطعيم في الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج والدكتورة غادة أحمد مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية والدكتور عمرو العرشي مسؤول التطعيمات والدكتور مصطفى والي مشرف الوزارة.وشددت وكيلة صحة سوهاج على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة متوجها بالشكر لجميع المشاركين بالحملة.كما ووجهت بضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق فورا بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لسرعة حلها وكذلك زيادة عدد الفرق المشاركة لتصبح أكثر من 2600 فريق بجميع أنحاء المحافظة.جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت يوم الأحد الماضي 28 فبراير وتستمر حتى غدا الأربعاء 3 مارس بالمجان.