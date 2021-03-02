الأسواق الأمريكية تعيد الارتفاعات للبورصة المصرية بمستهل التعاملات

عاودت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية الارتفاعات المماثلة التى شهدتها أسواق المال العالمية بقيادة الأسواق الأمريكية عشية أمس.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4433 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3363 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 70 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 150 ألف سهم.في سياق آخر أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، ويتضمن جدول أعماله الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة وعرض جدول الأعمال واقتراح توزيع الأرباح، والنظر في العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها والانضمام لمستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5%.كما أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.في سياق منفصل أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، جي بي اوتو، بيع عدد 1.76 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين، في السوق المفتوح، من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 5.5 مليون سهم للأولى، وبيع الثانية 1.1 مليون سهم.كما أعلنت شركتا الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بايونيرز القابضة للاستثثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركتين 60.2 مليون سهم، 9.5 مليون سهم من أسهم الشركتين، ويتم بيع الكميات الأقدم في الشراء أولًا ثم التي تليها في تاريخ الشراء وهكذا.فيما أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، يتم تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الاثنين ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.49 مليون وثيقة بدلًا من 3.5 مليون وثيقة.