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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: كاترين صوفيانو نموذجا مشرف يعكس النتائج المثمرة لـ«إحياء الجذور»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:21 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خالص الشكر إلى كاترين صوفيانو - سيدة الأعمال المصرية اليونانية- على دعمها الكبير للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث أعلنت صوفيانو تبرعها بمبلغ قدره 20 ألف يورو، وهو ما أعلنته الوزيرة خلال أولى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل" الذي عقد أمس الإثنين الأول من مارس 2021.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم دعم كاترين صوفيانو، قائلة إنه ينم عن مشاعر ولاء وانتماء كبيرة لمصر بما يؤكد أن مبادرة "إحياء الجذور" مازالت تجني ثمارها من قبل أبناء الجالية اليونانية التي كانت تعيش في مصر، إذ أن صوفيانو ولدت وعاشت في مصر وقدمت لها الكثير مثلما قدمت لليونان، مشددة على أن مصر ملتقى للثقافات والحضارات لأنها تجمع العديد من الجاليات على أرضها على مدار تاريخها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن صوفيانو سبق أن شاركت أيضا في تكاليف ترميم كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة اليونانية الأثرية الكائنة بوسط القاهرة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ35 لمنتدى المرأة الاقتصادي الذي استضافه المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسي في مارس 2020، ما يؤكد أن صوفيانو نموذج مشرف للمرأة المصرية بالخارج.

وأضافت الوزيرة أنها قامت بالتواصل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لاختيار القرية التي سيوجه لها الدعم الذي قدمته كاترين صوفيانو لمبادرة "حياة كريمة".

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