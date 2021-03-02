رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:20 ص
لحوم مجمدة
لحوم مجمدة
وكالات
طباعة
بينما يعمل العلماء من أجل اكتشاف الأصل وراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تشير دراسات في الصين إلى أنه من الممكن أن يكون قد انتقل على أسطح متجمدة، إلا أن العلماء يقولون إن ذلك غير مرجح.

وتقول مجلة "نيتشر" العلمية، إن الزخم بشأن إمكانية انتقال فيروس كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة المصابة إلى الإنسان، في تزايد ولم تستبعد بعثة لتقصي الحقائق في الصين، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، فكرة أن هذا النمط من الانتقال ساهم في تفشي مرض "كوفيد 19-" في توقيت مبكر.

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، توصل الفريق التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الخفافيش ربما كانت مصدر انتقال الفيروس إلى البشر من خلال حيوان حي وسيط.

وأضاف الباحثون في الفريق العلمي، أنه من الضروري التحقيق فيما إذا كانت اللحوم المجمدة للحيوانات البرية التي نشأت في مزارع بالصين، ملوثة بالفيروس وأدت إلى واحدة من أولى حالات الاصابة التي تم الابلاغ عنها في سوق هوانان للأسماك في ووهان.

ويقول أحد أعضاء الفريق، دومينيك دواير، وهو عالم فيروسات في مركز "نيو ساوث ويلز هيلث باثولوجي" في سيدني: "اعتقدنا جميعا أن سلاسل التبريد كانت فرضية معقولة" يجب أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لمعرفة كيفية تلوث اللحوم المجمدة الخاصة بالحيوانات البرية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

image description

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

image description

انطلاق امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الأحياء والفلسفة بدمياط

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

الأكثر قراءة

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

صلاح بيصار ناعيا رجاء إدريس: مفتاح شخصية يوسف الزوج والكاتب الكبير

«طفلتى الافتراضية» رواية تفكك أسرار الاستغلال الجنسى للقاصرات