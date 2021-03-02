بدء توافد طلاب «تانية ثانوي» لأداء الامتحانات بالفيوم (فيديو)

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي التوافد لأداء امتحاناتهم، اليوم الثلاثاء، في مادة الأحياء والفلسفة التي تبدأ من الساعة 10 صباحًا بالنظام الإلكتروني الجديد عبر "التابلت"، وأكد الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثانيوشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.وقال " حسني" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.