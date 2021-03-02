بدء توافد طلاب «تانية ثانوي» لأداء الامتحانات بالفيوم (فيديو)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:16 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي التوافد لأداء امتحاناتهم، اليوم الثلاثاء، في مادة الأحياء والفلسفة التي تبدأ من الساعة 10 صباحًا بالنظام الإلكتروني الجديد عبر "التابلت"، وأكد الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.
وقال " حسني" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.
وقال " حسني" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.