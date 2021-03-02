تراجع سهم البنك التجاري الصيني عن أدنى مستوى على مؤشر «بولنجر»

تراجع سعر سهم البنك التجاري الصيني من الفئة «إيه» إلى أقل من الحد الأدنى له على مؤشر بولنجر باند، وهو ما يشير إلى وجود عمليات بيع غير طبيعية للسهم.يذكر أن مؤشر بولنجر باند يقيس قوة تسارع حركة سعر السهم أو قياس درجة عدم ثبات السوق في فترة من الزمن، وقد قام جون بولينجر باختراع هذا المؤشر في عام 1980.وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن سهم البنك التجاري الصيني انخفض إلى أقل من الحد الأدنى له على مؤشر بولنجر باند 5 مرات في العام الماضي، في حين ارتفع سعر السهم خلال العشرين يوما التالية بمتوسط 13% في كل مرة.في الوقت نفسه فإن سعر سهم البنك التجاري الصيني أعلى من متوسط حركته خلال الـ 200 يوما الأخيرة وأعلى من متوسط حركته خلال 50 يوما.