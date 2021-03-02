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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فوز 15 أستاذًًًا في جامعة طنطا بجائزة «الإشارات المرجعية»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:13 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، على منح جائزة الإشارات المرجعية للعام الجامعي 2019 - 2020 لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وقيمتها، 25 ألف جنيه لكل عضو.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجائزة تأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمى، ودعم قطاع الدراسات العليا وتشجيعه للباحثين بما يضمن الارتقاء بالمنظومة البحثية لجامعة طنطا، ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

أشار نائب رئيس جامعة طنطا، إن شروط الجائزة انطبقت فقط على 15 عضو هيئة تدريس، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم للجائزة له «H - index» في جوجل سكولار وسكوبس لا يقل عن 12، كما لا يحصل عليها سوى عضو هيئة تدريس واحد من كل قسم.

ولفت الدكتور كمال عكاشة، إلى إنه تم منح الجائزة لكل من محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، ومحمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والسيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، وأسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء.

كما تم منح الجائزة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة لكل من إيهاب اللبودى، الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، ومحمد عبد الجيد، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، وضياء الدين منصور، الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، وعمار الشيخ، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

وحصل على الجائزة من كلية الطب أسامة العشرى، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية، وشريف عبد الباقى، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، ومحمد ناصر الشيخ، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة، وعصام الحلبى، الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة، ومن كلية الصيدلة إبتسام عيسى، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الصيدلية، وأحمد عبد الحكيم الشربينى، المدرس بقسم الصيدلة الإكلينيكية، ومن كلية طب الأسنان حاتم عبد الحميد الحدينى، الأستاذ المتفرغ بقسم علاج الجذور.

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