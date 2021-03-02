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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:12 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن المقبولين بالمجموعة الأولى لمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة "دفعة الشباب"، حيث قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة بالتواصل مع المقبولين بالمجموعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة "كن سفيرًا" التي أطلقتها الوزارة تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات والفئات.

وأضافت السعيد أن المجموعة الأولى والتي تم تحديدها والتواصل معها تضم 100 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، متابعه أن الدفعة الأولي تستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عاما من أعضاء اتحادات الطلاب والكشافة والخريجين العاملين بمجالات التنمية المستدامة المختلفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد قام بإرسال بريد إلكتروني للمقبولين في المجموعة الأولى لمبادرة كن سفيرًا، موضحة أنه سيتم التواصل مع المقبولين في المجموعات التالية تباعًا عقب الانتهاء من عملية التقييم.

وحول برنامج مبادرة كن سفيرًا أشارت د.شريفه شريف إلي أنه ينقسم إلى عددٍ من المستويات تضم المستوى التمهيدي والذي يدرس فيه المتدرب بعض المهارات العملية كتسويق الذات، ومهارات التفاوض، وكتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلي كيفية صياغة عرض تقديمي، وبناء فريق العمل، وفن الخطابة، متابعه أن تلك الموضوعات يتم تقديمها من خلال المنصة التعليمية للمعهد "استدامة".

ولفتت شريف إلى المستوى التخصصي ضمن البرنامج حيث سيتم خلاله بث محاضرات عن موضوعات وتطبيقات التنمية المستدامة في جميع المجالات، وذلك على يد نخبة من أمهر المحاضرين والممارسين، مع متابعة الطلاب والتزامهم بشكل دوري من خلال اختبارات تفاعلية، بهدف جعلهم سفراءً للتنمية المستدامة في مجتمعاتهم.

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