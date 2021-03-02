رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القطاع الخاص» تطالب بحذف مادة «العقود محددة المدة» من قانون العمل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:10 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دعاء جابر
طباعة
طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحذف المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على: "يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين أن تجدد لمدد أخرى مماثلة"، مؤكدًا أنها تقتل أحلام الشباب في الأمان الوظيفي، وتنتقص من حقوقهم.

وأوضح خليفة، أن المادة تم استحداثها في مشروع القانون نزولًا لرغبة ممثلي أصحاب الأعمال، وخلط بذلك بين العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة الذي يتم إبرامه لإنجاز عملًا ما لمدة محددة بسنة أو سنتين، ويكون للعقد تاريخ بداية وانتهاء معين، وفقًا لنصوص المواد 104،105،106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أنه لحسم إبرام عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد نصت المادة 104 على أن "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته"، موضحًا أنه إذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة أيضًا.

ولفت خليفة، إلى أن تشدد ممثلي أصحاب الأعمال وحرصهم على استحداث المادة 69 في مشروع العمل الجديد، يعني أنه لا نية لهم إلا لإبرام عقود محددة المدة، دون قيد أو شرط حتى فى العمل الدائم داخل المنشآت القائمة بأعمال دائمة غير محددة، وبذلك فإن هذه المادة تقضي على حلم الشباب في الأمان الوظيفي في العمل بالقطاع الخاص، وتؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن المادة المستحدثة ونصها تخالف الدستور المصري في المادتين 12، 13 واللتان تنصان على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، منوهًا إلى أنها أيضًا مخالفة لنصوص 23 مادة (فصل كامل في القانون المدني) وأحكام محكمة النقض في المواد من 674 إلى 697 المفسرة لعقد العمل وأركانه، وأحكامه، وانتهائه واستشهدت بأحكام محكمة النقض على ذلك.

وأكد خليفة، أن هناك أمثلة كثيرة من النزاعات العمالية التي نشأت عن فصل العامل فصلا تعسفيا بعد مدة عمل أكثر من 10 سنوات في منشأة يأخذ العمل بها صفة الاستدامة، ولكن تبرم عقود مع العمال محددة المدة تجدد سنويا.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الإثنين 1-3-2021

تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لـ«تانية ثانوي» (صور)

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الصور

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

image description

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

image description

انطلاق امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الأحياء والفلسفة بدمياط

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

الأكثر قراءة

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

ترتيب أفضل هداف «البريمير ليج»

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

صلاح بيصار ناعيا رجاء إدريس: مفتاح شخصية يوسف الزوج والكاتب الكبير

«طفلتى الافتراضية» رواية تفكك أسرار الاستغلال الجنسى للقاصرات