«السلع التموينية»: مناقصة جديدة لشراء 5 آلاف طن زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 20202021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوريد (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد).وقالت إن المناقصة تهدف تشترط التسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أبريل 2021.وأوضحت أن جلسة فض المظاريف، ستعقد يوم الخميس 4 مارس الساعة 12 ظهرا، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات تطبق طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.