الإغلاق يكبد تجارة التجزئة في ألمانيا الكثير من الخسائر مع بداية العام

تسبب الإغلاق المرتبط بإجراءات احتواء جائحة كورونا في خسائر كبيرة لدى الكثير من متاجر التجزئة في ألمانيا مع بداية العام الجديد.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء أنه بعد احتساب متغيرات الأسعار تراجعت مبيعات شركات التجزئة بنسبة 4.5% واسميا بنسبة 3.9 % في يناير الماضي، مقارنة ديسمبر 2020.يُذكر أنه تم إغلاق متاجر التجزئة، باستثناء المتاجر الضرورية للحياة اليومية، منذ 16 ديسمبر الماضي.وبالمقارنة على أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 8.7%، وبنسبة 7.4% اسميا.