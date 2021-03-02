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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:08 ص
مياه أسيوط
مياه أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة أسيوط، استمرار حملة بيع القطع الموفرة، والتي أطلقتها الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، ووزارة التنمية المحلية، لتركيب القطع الموفرة للكنائس والمساجد الاهلية والهيئات الحكومية بصفة مجانية والتي تسعي إلي تركيب 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس.

و أضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط،أن هذا يأتي امتثالًا لسياسة الدولة الداعية للحفاظ على المحرك الأول لبرامج التنمية، فالماء هو الراعي الأول لأمن المجتمع وسلامته من الجوع والفقر والتصحر، ولافتا إلى أهمية تفعيل المبادرة يأتى من رقي أهدافها والتي تسعى لتوفير كمية المياه المستهلكة، وذلك لأن استخدام القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة فى المياه، وبالتالى يستطيع العميل أن يدخر من 30% إلى 50 % من قيمة الفاتورة على مدار الشهر..

وأشار " عبد الغفار" إلى إن المبادرة قد انطلقت بالتركيب المجاني للمساجد الأهلية والكنائس والتي نجحت فى تركيب 4537 قطعة موفرة في المرحلة الأولى، وحققت إنجازا في تركيب 3381 قطعة موفرة في المرحلة الثانية من المبادرة بديروط والقوصية وأبوتيج، ودعا جميع السادة العملاء لتركيب مثل هذه القطع الموفرة والتي من شأنها الحرص على استخدام المياه أمثل استخدام دون هدر وافراط، منوها أن جميع مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة جاهزة لاستقبال العملاء لشراء القطع الموفرة.

وأكد أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة، والتى من بينها الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضي أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الالكترونى.
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس
«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

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