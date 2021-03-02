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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:32 ص
فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء
شيماء حسين
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مع بداية شهر مارس يسارع الملايين من عملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى لتسجيل قراءة العداد المنزلي خاصة مع وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والخوف من دخول مندوبي الشركة للمنازل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أبناء محافظة ( المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد) عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء مصر الوسطى من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لمنع انتشار العدوى بين المواطنين وصعوبة دخول مندوبي الشركة للمنازل لقراءة العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا

يستطيع المواطنين الراغبين في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للشركة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال هذا الرابط (من هنا)

حدد مكان العداد بالضبط ( محافظة، منطقة، عقار، شقة)

نوع العداد ( تجاري أم منزلي)

كتابة بيانات صاحب العداد

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام الموجود في إيصال السداد السابق 

الضغط على كلمة استعلام

ستظهر إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الشهري للكهرباء

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طرق سداد فاتورة الكهرباء الكترونيًا

لم تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر فقط موقعا إلكترونيا لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بل أتاحت أيضا وسائل دفع إلكتروني لإجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء من خلال مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات ومحافظة شركات المحمول و شركات التحصيل المنتشرة بجميع المحافظات مثل ( فوري، بي، ضامن، ...).

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