رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى





رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أبناء محافظة ( المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد) عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء مصر الوسطى من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لمنع انتشار العدوى بين المواطنين وصعوبة دخول مندوبي الشركة للمنازل لقراءة العداد.





خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا

يستطيع المواطنين الراغبين في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للشركة بإتباع الخطوات التالية:-





(من هنا ) تسجيل الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال هذا الرابط





حدد مكان العداد بالضبط ( محافظة، منطقة، عقار، شقة)





نوع العداد ( تجاري أم منزلي)





كتابة بيانات صاحب العداد





كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام الموجود في إيصال السداد السابق





الضغط على كلمة استعلام





ستظهر إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الشهري للكهرباء





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طرق سداد فاتورة الكهرباء الكترونيًا

لم تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر فقط موقعا إلكترونيا لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بل أتاحت أيضا وسائل دفع إلكتروني لإجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء من خلال مكاتب البريد الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات ومحافظة شركات المحمول و شركات التحصيل المنتشرة بجميع المحافظات مثل ( فوري، بي، ضامن، ...).

مع بداية شهر مارس يسارع الملايين من عملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابطلتسجيل قراءة العداد المنزلي خاصة مع وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والخوف من دخول مندوبي الشركة للمنازل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا.