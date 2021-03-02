سعفان في الإسماعيلية لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله محافظها اللواء شريف فهمي بشارة، للمشاركة في احتفالية مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة البيانات، ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.ومن المقرر أن يسلم الوزير والمحافظ 52 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، وافتتاح دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، وتسليم 18 شهادة إتمام التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخاصة بوحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة.