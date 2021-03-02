طالب في الثاني الثانوي بالوادي الجديد: «السيستم» منتظم ولا يُوجد مشاكل

قال أحد طلاب الصف الثاني الثانوي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، قبل الدخول لأداء الامتحانات الإليكترونية اليوم الثلاثاء، إن الرهبة تكون في اللحظات الأولى من دخول اللجنة.وأشار إلى أنه بعد مرور ربع ساعة تقريبًا من الدخول يزول التوتر والخوف والرهبه المتلازمة، مؤكدًا أن القنوات التعليمية أضافت لهم في ظل إغلاق المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد أن السيستم يعمل بانتظام، موضحا أن عدد الطلاب بالوادي الجديد قليل، بعكس باقي المحافظات، وهو ما قد يؤدي إلى عدم ظهور الكثير من المشكلات التي يجري الحديث عنها.طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون إمتحان الأحياء والفلسفة والمنطق وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.