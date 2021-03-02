السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجوم الحوثيين على جازان

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض هجوم الحوثيين أمس على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، كما دعت اليوم الثلاثاء، الحوثيين لوقف الهجمات والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس الاثنين عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بجنوب السعودية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، تأكيده أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف تم إطلاقه من من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.وأضاف أن سقوط المقذوف في أحد الشوارع العامة، أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين سعوديين واثنان مقيمين من الجنسية اليمنية، بجروح متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.