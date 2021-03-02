«العدالة والتنمية» يقترح رهن ميزانية وزارة النقل للشركات الأجنبية

بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبات في تمويل القطاع الخاص، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترحًا قانونيًا للبرلمان التركي، يرهن ميزانية إحدى الوزارات لشركات القطاع الخاص الأجنبية.ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية، فإنه مع هذا الاقتراح، قد تصبح وزارة النقل والبنية التحتية طرفًا في اتفاقيات تعهد الديون من أجل توفير ضمانات إضافية للتمويل المقدم من الدائنين الأجانب في مشاريع البنية التحتية، التي تتم في إطار بروتوكول البناء والتشغيل والتحويل التي تنفذها إدارات الميزانية الخاصة.و وفقًا للمادة المؤقتة المقدمة إلى البرلمان والمضافة إلى قانون البناء والتشغيل والنقل، يمكن للوزارة أن تكون طرفًا في اتفاقيات تعهد الديون التي سيتم توقيعها من قبل الإدارات العامة ذات الميزانية الخاصة التابعة للوزارة، في نطاق المشاريع التي تم طرحها بعد 15 مارس 2020، ولكن اتفاقية التنفيذ لم يتم التوقيع عليها بعد، والتي من المقرر تمويلها من الخارج.ونقلت الصحف التركية المحلية ان مبرر هذا القانون، أنه بعد انتشار فيروس كورونا في تركيا منذ مارس 2020، أصبحت هناك صعوبات في تمويل القطاع الخاص، وكان الدائنون الأجانب متخوفون من أن نفقات وإيرادات إدارات الموازنة الخاصة لن تكون قادرة على تغطية بعضها البعض، وقد تكون الإدارة غير كافية للوفاء بالتزاماتها.وهناك مادة أخرى في الاقتراح، وهي أنه من المتوقع تمديد فترة عجز تمويل سكك حديد تركيا على الخزانة، ووفقًا لذلك سيتم تمديد فترة الدعم من قبل وزارة الخزانة والمالية حتى نهاية عام 2023 لتمويل بعض استثمارات المؤسسة، والعجز التمويلي في ميزانية التشغيل والعجز الناجم عن تحويل رأس المال إلى سكك حديد تركيا.يذكر ان تركيا، ـنهت سنة 2020، على وقع تضخم كبير، وسط توقعات بأن يكون أكبر مما رجحه البنك المركزي في البلاد، كما ظلت أسعار الاستهلاك في صعود مستمر، خلال السنة الماضية، نظرا إلى ضعف الليرة أمام الدولار وتفاقم الديون ونسب الفائدة السلبية، فبقي معدل التضخم من رقمين ولم يهبط إلى رقم واحد.ورغم تغييرات أدخلها البنك المركزي في السياسية المالية للبلاد، فلا يبدو أن معدل التضخم سيهبط إلى رقم واحد، أي أقل من 10 %، خلال السنة الحالية التي بدأت لتوها، بحسب الخبيرة المالية، نيهان زيا إرديم.، وتابعت " أن أسعار نفط برنت شهدت ارتفاعا إلى ما متوسطه خمسون دولارا للبرميل مما ألهب سعر الوقود، وهذا التطور "ينسف" التحسن النسبي الذي حققته الليرة خلال الشهر الأخير من السنة الماضية".وفي نوفمبر الماضي، أحدثت تركيا تغييرات على مستوى وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، فتم تحفيز الليرة بـ 16 % أمام الدولار، لكن الليرة التركية ما زالت أدنى بـ19 % مقارنة بما كانت عليه قبل عام من ذلك، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على المنتجين الأتراك الذين يعتمدون بشكل كبير على واردات الطاقة والمواد الخام.وفي مدينة إسطنبول، ارتفعت أسعار مواد التجزئة بـ1.36 % خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر 2020، وفق بيانات صادرة عن غرفة التجارة في المدينة، أما معدل التضخم السنوي في قطاع التجزئة فوصل إلى 14.4 %، بعدما كان في حدود 14.1 % خلال نوفمبر الماضي.