غرفة عمليات عبر «سكايب» لمتابعة امتحانات الثاني الثانوي بالوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، استمرار تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية من خلال برنامج «سكايب»، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي.يؤدي نحو 1676 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحانات أمام 27 لجنة، في مادتي الأحياء للمجموعة العلمية، والفلسفة والمنطق لطلاب المجموعة الأدبية.وأشار إلى أنه تجرى متابعة لحظية ووقتية لسير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية وتواصل دائم مع الادارات التعليمية الخمس.وأكد «النيلي» على التزام الجميع بضوابط الامتحانات، وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور، من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.وأشاد بفريق العمل بغرفة عمليات المديرية والغرف الفرعية بجميع الادارات التعليمية مثمنا جهودهم المتميزة على مدار الساعة، وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب.