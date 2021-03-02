«بحوث القطن»: بدء زراعة 250 ألف فدان خلال أيام

أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أنه تم تجهيز التقاوي لزراعة مساحة متوقعة من 200 إلى 250 ألف فدان.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الزراعة المبكرة الأسبوع الحالي في محافظة الفيوم حيث قد صدر القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2021 بتحديد الأصناف والمناطق التي سيتم زراعتها من الأقطان التجاري وأقطان الإكثار في محافظات الوجهين البحري والقبلي.وقال إن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بمحصول القطن، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة الصناعة، من أجل علاج مشاكل محصول القطن على أرض الواقع، حيث تقوم كل وزارة بدراسة الموقف ووضع تصور لتطوير قطاع القطن، ومن ثم وضع خطة شاملة في هذا المجال، وقيام وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث القطن بإجراء إصلاحات وتجديد للأصناف الموجودة بحيث يتم إنتاج أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية ومبكرة النضج مع المحافظة على أصناف القطن المصري.