الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررين
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:47 ص
مروة عنبرطباعة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات موسعة طالت عددا من المواطنين في الأراضي الفلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من محافظة نابلس، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 6 مواطنين من محافظة طولكرم بينهم أسيران محرران.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا، وداهمت بلدة ترقوميا غرب المحافظة.
كما جابت دوريات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وبلدة ترقوميا غربا.
واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من محافظة نابلس، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 6 مواطنين من محافظة طولكرم بينهم أسيران محرران.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا، وداهمت بلدة ترقوميا غرب المحافظة.
كما جابت دوريات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وبلدة ترقوميا غربا.