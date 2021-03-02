الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات موسعة طالت عددا من المواطنين في الأراضي الفلسطينية.واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من محافظة نابلس، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 6 مواطنين من محافظة طولكرم بينهم أسيران محرران.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا، وداهمت بلدة ترقوميا غرب المحافظة.كما جابت دوريات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وبلدة ترقوميا غربا.