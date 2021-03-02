طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)

يواصل طلاب الصف الثانوى امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حيث تؤدي الشعبة العلمية مادة الأحياء، والشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق، في مددة زمنية محددة بساعة.ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسوان عددهم ٥٨٥٦ طالبًا وطالبة، وتعد من ضمن المحافظات المتاح بها الامتحانات في التاسعة صباحًا.وفى سياق متصل، يستكمل طلاب التعليم الفني (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) امتحانهم اليوم في مواد تخصصية حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة باللجان.و انطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين.