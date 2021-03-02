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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:43 ص
امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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يواصل طلاب الصف الثانوى امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حيث تؤدي الشعبة العلمية مادة الأحياء، والشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق، في مددة زمنية محددة بساعة.

ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسوان  عددهم ٥٨٥٦ طالبًا وطالبة، وتعد من ضمن المحافظات المتاح بها الامتحانات في التاسعة صباحًا.

وفى سياق متصل، يستكمل طلاب التعليم الفني (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) امتحانهم اليوم في مواد تخصصية حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة باللجان.

و انطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين.







طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)
طلاب الثاني الثانوي والابتدائية يؤدون امتحانات نصف العام بأسوان (فيديو)

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