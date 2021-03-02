واشنطن تُعارض خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ند برايس، مساء الإثنين، إسرائيل بالامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تشدد التوتر وتصعب التوصل إلى حل الدولتين.وأكد برايس معارضة واشنطن للخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.لكن رفض برايس القول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي إلغاء قرار سابقتها بأن «المستوطنات لا تخرق القانون الدولي»، وفقا لوكالة «وفا».